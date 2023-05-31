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Власти Купянщины показали разрушения в Ковшаровке после авиаударов (фото)

Происшествия 23:03   31.05.2023
Елена Нагорная
Власти Купянщины показали разрушения в Ковшаровке после авиаударов (фото) Фото: Купянская ГВА

Руководство Купянской районной военной администрации провело совещание в поселке Ковшаровка, по которому россияне наносили авиаудары два дня подряд — 29 и 30 мая.

На совещании обсудили оказание помощи людям, чье жилье пострадало в результате авиаударов, сообщают в Купянской ГВА.

«Осмотрели повреждения, нанесенные российскими террористическими войсками, пообщались с местными жителями, определили первоочередные задачи, скоординировали работу спасателей, ремонтных бригад, работников критической инфраструктуры и коммунальных служб», — говорится в публикации.


Фото: Купянская ГВА.

Напомним, вследствие удара авиабомбой ФАБ-250 по Ковшаровке около 10:30 29 мая пострадали семь человек: 45-летняя женщина, две женщины по 73 года, трое мужчин в возрасте 64, 60 и 32 лет и 15-летний мальчик.

По данным облпрокуратуры, около 15-ти часов 30 мая российские военные повторно ударили по Ковшаровке ФАБ-250. Была повреждена многоэтажка, пострадавших нет. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что было две авиабомбы.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 23:03;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководство Купянской районной военной администрации провело совещание в поселке Ковшаровка, по которому россияне наносили авиаудары два дня подряд — 29 и 30 мая.".