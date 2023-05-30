Враг второй день подряд сбрасывает авиабомбу на Ковшаровку на Харьковщине

Около 15-ти часов 30 мая российские военные ударили по поселку Ковшаровка Купянского района Харьковской области. Предварительно, оккупанты применили управляемую авиабомбу ФАБ-250.

В результате вражеского удара повреждена многоэтажка, пострадавших предварительно нет, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Также, по данным ведомства, сегодня оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск. Предварительно, из минометов. Повреждены жилые дома, получил ранения 72-летний местный житель.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура

Напомним, вследствие удара авиабомбой ФАБ-250 по Ковшаровке около 10:30 29 мая пострадали семь человек: 45-летняя женщина, две женщины по 73 года, трое мужчин в возрасте 64, 60 и 32 лет и 15-летний мальчик.