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Враг второй день подряд сбрасывает авиабомбу на Ковшаровку на Харьковщине

Происшествия 20:27   30.05.2023
Елена Нагорная
Враг второй день подряд сбрасывает авиабомбу на Ковшаровку на Харьковщине Фото: Харьковская облпрокуратура

Около 15-ти часов 30 мая российские военные ударили по поселку Ковшаровка Купянского района Харьковской области. Предварительно, оккупанты применили управляемую авиабомбу ФАБ-250.

В результате вражеского удара повреждена многоэтажка, пострадавших предварительно нет, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Также, по данным ведомства, сегодня оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск. Предварительно, из минометов. Повреждены жилые дома, получил ранения 72-летний местный житель.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Напомним, вследствие удара авиабомбой ФАБ-250 по Ковшаровке около 10:30 29 мая пострадали семь человек: 45-летняя женщина, две женщины по 73 года, трое мужчин в возрасте 64, 60 и 32 лет и 15-летний мальчик.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 20:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15-ти часов 30 мая российские военные ударили по поселку Ковшаровка Купянского района Харьковской области. Предварительно, оккупанты применили управляемую авиабомбу ФАБ-250.".