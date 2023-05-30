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Ворог другий день поспіль скидає авіабомбу на Ківшарівку на Харківщині (фото)

Події 20:27   30.05.2023
Олена Нагорна
Ворог другий день поспіль скидає авіабомбу на Ківшарівку на Харківщині (фото)

Близько 15-ї години 30 травня російські військові вдарили по селищу Ківшарівка Куп’янського району Харківської області. Попередньо, окупанти застосували керовану авіабомбу ФАБ-250.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено багатоповерхівку, постраждалих попередньо немає, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Також, за даними відомства, сьогодні окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. Попередньо, з мінометів. Пошкоджено житлові будинки, поранено 72-річного місцевого жителя.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

Нагадаємо, внаслідок удару авіабомбою ФАБ-250 по Ківшарівці близько 10:30 29 травня постраждали семеро людей: 45-річна жінка, дві жінки по 73 роки, троє чоловіків віком 64, 60 і 32 років та 15-річний хлопчик.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 20:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15-ї години 30 травня російські військові вдарили по селищу Ківшарівка Куп’янського району Харківської області. Попередньо, окупанти застосували керовану авіабомбу ФАБ-250.".