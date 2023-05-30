Ворог другий день поспіль скидає авіабомбу на Ківшарівку на Харківщині (фото)
Близько 15-ї години 30 травня російські військові вдарили по селищу Ківшарівка Куп’янського району Харківської області. Попередньо, окупанти застосували керовану авіабомбу ФАБ-250.
Внаслідок ворожого удару пошкоджено багатоповерхівку, постраждалих попередньо немає, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Також, за даними відомства, сьогодні окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. Попередньо, з мінометів. Пошкоджено житлові будинки, поранено 72-річного місцевого жителя.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
Нагадаємо, внаслідок удару авіабомбою ФАБ-250 по Ківшарівці близько 10:30 29 травня постраждали семеро людей: 45-річна жінка, дві жінки по 73 роки, троє чоловіків віком 64, 60 і 32 років та 15-річний хлопчик.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ворог другий день поспіль скидає авіабомбу на Ківшарівку на Харківщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 20:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15-ї години 30 травня російські військові вдарили по селищу Ківшарівка Куп’янського району Харківської області. Попередньо, окупанти застосували керовану авіабомбу ФАБ-250.".