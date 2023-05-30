Ворог другий день поспіль скидає авіабомбу на Ківшарівку на Харківщині (фото)

Близько 15-ї години 30 травня російські військові вдарили по селищу Ківшарівка Куп’янського району Харківської області. Попередньо, окупанти застосували керовану авіабомбу ФАБ-250.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено багатоповерхівку, постраждалих попередньо немає, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Також, за даними відомства, сьогодні окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. Попередньо, з мінометів. Пошкоджено житлові будинки, поранено 72-річного місцевого жителя.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура

Нагадаємо, внаслідок удару авіабомбою ФАБ-250 по Ківшарівці близько 10:30 29 травня постраждали семеро людей: 45-річна жінка, дві жінки по 73 роки, троє чоловіків віком 64, 60 і 32 років та 15-річний хлопчик.