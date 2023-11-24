Россияне повредили два газопровода на Харьковщине — Минэнерго
Фото: Министерство энергетики Украины
За сутки из-за боевых действий в Харьковской области повреждены два газопровода низкого давления.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
«Есть отключенные потребители. Также есть отключение потребителей из-за новых вражеских обстрелов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения – за сутки вернули свет 28 абонентам», — отметили в Минэнерго.
Читайте также: Синегубов заявил об атаке БПЛА на объект инфраструктуры на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: газопроводы, Минэнерго, обстрел, потребители, россияне, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне повредили два газопровода на Харьковщине — Минэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 13:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки из-за боевых действий в Харьковской области повреждены два газопровода низкого давления.".