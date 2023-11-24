Россияне повредили два газопровода на Харьковщине — Минэнерго

За сутки из-за боевых действий в Харьковской области повреждены два газопровода низкого давления.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«Есть отключенные потребители. Также есть отключение потребителей из-за новых вражеских обстрелов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения – за сутки вернули свет 28 абонентам», — отметили в Минэнерго.

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