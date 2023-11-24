Live
  • Пт 24.11.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.01
  • EUR 39.27

Россияне повредили два газопровода на Харьковщине — Минэнерго

Общество 13:21   24.11.2023
Виктория Яковенко
Россияне повредили два газопровода на Харьковщине — Минэнерго Фото: Министерство энергетики Украины

За сутки из-за боевых действий в Харьковской области повреждены два газопровода низкого давления.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«Есть отключенные потребители. Также есть отключение потребителей из-за новых вражеских обстрелов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения – за сутки вернули свет 28 абонентам», — отметили в Минэнерго.

Читайте также: Синегубов заявил об атаке БПЛА на объект инфраструктуры на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Начальница МСЭК в Харькове сядет на пять лет
Начальница МСЭК в Харькове сядет на пять лет
23.11.2023, 10:29
Урожай тропических фруктов собрали в Харькове (фото)
Урожай тропических фруктов собрали в Харькове (фото)
24.11.2023, 11:43
США и Германия хотят вынудить Зеленского пойти на переговоры с РФ
США и Германия хотят вынудить Зеленского пойти на переговоры с РФ
24.11.2023, 16:13
Главные новости Харькова 24.11: Прибыл поезд Food Train с американской едой
Главные новости Харькова 24.11: Прибыл поезд Food Train с американской едой
24.11.2023, 16:40
Новая система оповещения в Харькове будет оперативней: мэр сообщил подробности
Новая система оповещения в Харькове будет оперативней: мэр сообщил подробности
23.11.2023, 09:28
Немичев из Kraken предлагает добровольно мобилизировать заключенных и судимых
Немичев из Kraken предлагает добровольно мобилизировать заключенных и судимых
24.11.2023, 18:32

Новости по теме:

11:58
Авиаудары по Ковшаровке: в поселке отремонтировали поврежденные газопроводы
15:23
В ХОВА рассказали, что будут делать, если враг зимой повредит газопроводы
12:43
В Золочеве и Дергачах восстановили газопроводы, а Балаклее работы по восстановлению продолжаются

Вы читали новость: «Россияне повредили два газопровода на Харьковщине — Минэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 13:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки из-за боевых действий в Харьковской области повреждены два газопровода низкого давления.".