Росіяни пошкодили два газопроводи на Харківщині – Міненерго
Фото: Міністерство енергетики України
За добу через бойові дії в Харківській області пошкоджені два газопроводи низького тиску.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
«Є відключені споживачі. Також є відключення споживачів через нові ворожі обстріли. Енергетики працюють над відновленням електропостачання – за добу повернули світло 28 абонентам», – зазначили в Міненерго.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газопроводы, Минэнерго, обстріл, потребители, россияне, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 13:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу через бойові дії в Харківській області пошкоджені два газопроводи низького тиску.".