Росіяни пошкодили два газопроводи на Харківщині – Міненерго

За добу через бойові дії в Харківській області пошкоджені два газопроводи низького тиску.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

«Є відключені споживачі. Також є відключення споживачів через нові ворожі обстріли. Енергетики працюють над відновленням електропостачання – за добу повернули світло 28 абонентам», – зазначили в Міненерго.