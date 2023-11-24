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Росіяни пошкодили два газопроводи на Харківщині – Міненерго

Суспільство 13:21   24.11.2023
Вікторія Яковенко
Росіяни пошкодили два газопроводи на Харківщині – Міненерго Фото: Міністерство енергетики України

За добу через бойові дії в Харківській області пошкоджені два газопроводи низького тиску.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

«Є відключені споживачі. Також є відключення споживачів через нові ворожі обстріли. Енергетики працюють над відновленням електропостачання – за добу повернули світло  28 абонентам», – зазначили в Міненерго.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Росіяни пошкодили два газопроводи на Харківщині – Міненерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 13:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу через бойові дії в Харківській області пошкоджені два газопроводи низького тиску.".