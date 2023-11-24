Синєгубов заявив про атаку БПЛА на об’єкт інфраструктури на Харківщині
Армія РФ протягом доби обстріляла щонайменше 14 населених пунктів у Харківській області та атакувала безпілотником Богодухівський район, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок удару БПЛА по с. Олександрівка Богодухівського району пошкоджено інфраструктурний об’єкт”, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 24 листопада.
Він повідомив, що загалом армія РФ обстріляла щонайменше 14 населених пунктів у Харківській області. У тому числі: Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну, Синьківку, Гранів.
“У с. Курилівка Куп’янського району пошкоджено чотири приватні будинки, гараж та господарські будівлі. У с. Новоосинове Куп’янського району пошкоджено приватне домоволодіння. У с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено чотири приватні будинки та господарські споруди”, – перерахував Синєгубов.
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Інформації щодо постраждалих за добу немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 08:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби обстріляла щонайменше 14 населених пунктів у Харківській області та атакувала безпілотником Богодухівський район, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".