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Синєгубов заявив про атаку БПЛА на об’єкт інфраструктури на Харківщині

Події 08:17   24.11.2023
Оксана Горун
Синєгубов заявив про атаку БПЛА на об’єкт інфраструктури на Харківщині

Армія РФ протягом доби обстріляла щонайменше 14 населених пунктів у Харківській області та атакувала безпілотником Богодухівський район, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок удару БПЛА по с. Олександрівка Богодухівського району пошкоджено інфраструктурний об’єкт”, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 24 листопада.

Він повідомив, що загалом армія РФ обстріляла щонайменше 14 населених пунктів у Харківській області. У тому числі: Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну, Синьківку, Гранів.

“У с. Курилівка Куп’янського району пошкоджено чотири приватні будинки, гараж та господарські будівлі. У с. Новоосинове Куп’янського району пошкоджено приватне домоволодіння. У с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено чотири приватні будинки та господарські споруди”, – перерахував Синєгубов.

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Інформації щодо постраждалих за добу немає.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 08:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби обстріляла щонайменше 14 населених пунктів у Харківській області та атакувала безпілотником Богодухівський район, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".