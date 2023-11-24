Головні новини Харкова 24 листопада: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:00
Генштаб повідомив про п’ять авіаударів, у тому числі по Куп’янську, та три атаки ворога за добу
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районі Синьківки, де Силами оборони відбито три атаки, – поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ. – Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Харківської області”.
06:53
Ніч у Харкові пройшла без тривог, в інших регіонах – з нальотом “шахедів”
Минула ніч у Харкові та області пройшла без повітряних тривог. Останній відбій пролунав о 22:38. При цьому, починаючи з вечора, у різних регіонах України (у тому числі сусідніх Полтавській та Сумській областях) тривоги лунали через проліт ворожих ракет, а потім – “шахедів”. Протягом ночі група російських БПЛА рухалася з півдня через центр на захід України. Про їхню появу Повітряні Сили ЗСУ повідомили о 22:42. А останнє попередження про “шахеди” вже не вперше прозвучало для мешканців Старокостянтинова – о 01:39. Слідом пролунав відбій.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 07:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив»".