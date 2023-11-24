Одна людина загинула, 18 постраждали. Авто врізалося в автобус на Харківщині
Одна людина загинула та 18 отримали травми внаслідок ДТП на трасі Чугуїв-Мілове в Куп’янському районі Харківської області близько 8-ї ранку 24 листопада.
За попередніми даними, повідомляє ГУ Нацполіції в Харківській області, водій автомобіля “Toyota” виїхав на зустрічну смугу та врізався в автобус “Volkswagen”.
Водій легковика загинув на місці, його пасажира ушпиталили. Також тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали водій автобуса та 16 пасажирів.
Як уточнили у пресслужбі облуправління, аварія сталася неподалік міста Куп’янськ в напрямку селища Шевченкове.
“Це волонтерський автобус. На ньому волонтери тричі на тиждень возять людей. В автобусі знаходилися 16 пасажирів та водій”, – зазначили у відомстві та додали, що не знають, чи був за кермом волонтер.
Фото: ГУ НП у Харківській області
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) та встановлюють обставини аварії.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 22:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина загинула та 18 отримали травми внаслідок ДТП на трасі Чугуїв-Мілове в Куп’янському районі Харківської області близько 8-ї ранку 24 листопада.".