Одна людина загинула, 18 постраждали. Авто врізалося в автобус на Харківщині

Одна людина загинула та 18 отримали травми внаслідок ДТП на трасі Чугуїв-Мілове в Куп’янському районі Харківської області близько 8-ї ранку 24 листопада.

За попередніми даними, повідомляє ГУ Нацполіції в Харківській області, водій автомобіля “Toyota” виїхав на зустрічну смугу та врізався в автобус “Volkswagen”.

Водій легковика загинув на місці, його пасажира ушпиталили. Також тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали водій автобуса та 16 пасажирів.

Як уточнили у пресслужбі облуправління, аварія сталася неподалік міста Куп’янськ в напрямку селища Шевченкове.



“Це волонтерський автобус. На ньому волонтери тричі на тиждень возять людей. В автобусі знаходилися 16 пасажирів та водій”, – зазначили у відомстві та додали, що не знають, чи був за кермом волонтер.



Фото: ГУ НП у Харківській області

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) та встановлюють обставини аварії.