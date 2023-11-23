Фура спалахнула на трасі під Харковом – ДСНС
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Вантажна фура горіла на трасі “Харків-Красноград-Перещепіне” увечері 22 листопада.
Рятувальників на місце викликали о 17:10. За інформацією того, хто дзвонив, вантажівка спалахнула під час руху.
“Подія сталася на 2-му кілометрі траси “Харків-Красноград-Перещепіне”. До місця події направили два оперативні відділення 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Люботин. На момент прибуття вогнеборців горіла вантажівка на площі близько 30 кв. м”, — проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожежу повністю загасили о 18:29. Її причину з’ясовують. Постраждалих немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: грузовик, ГСЧС, пожар, трасса, фура;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 08:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вантажна фура горіла на трасі “Харків-Красноград-Перещепіне” увечері 22 листопада".