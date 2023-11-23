Фура спалахнула на трасі під Харковом – ДСНС

Вантажна фура горіла на трасі “Харків-Красноград-Перещепіне” увечері 22 листопада.

Рятувальників на місце викликали о 17:10. За інформацією того, хто дзвонив, вантажівка спалахнула під час руху.

“Подія сталася на 2-му кілометрі траси “Харків-Красноград-Перещепіне”. До місця події направили два оперативні відділення 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Люботин. На момент прибуття вогнеборців горіла вантажівка на площі близько 30 кв. м”, — проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу повністю загасили о 18:29. Її причину з’ясовують. Постраждалих немає.