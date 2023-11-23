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Фура спалахнула на трасі під Харковом – ДСНС

Події 08:40   23.11.2023
Оксана Горун
Фура спалахнула на трасі під Харковом – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Вантажна фура горіла на трасі “Харків-Красноград-Перещепіне” увечері 22 листопада.

Рятувальників на місце викликали о 17:10. За інформацією того, хто дзвонив, вантажівка спалахнула під час руху.

“Подія сталася на 2-му кілометрі траси “Харків-Красноград-Перещепіне”. До місця події направили два оперативні відділення 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Люботин. На момент прибуття вогнеборців горіла вантажівка на площі близько 30 кв. м”, — проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу повністю загасили о 18:29. Її причину з’ясовують. Постраждалих немає.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 08:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вантажна фура горіла на трасі “Харків-Красноград-Перещепіне” увечері 22 листопада".