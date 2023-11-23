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Фура загорелась на трассе под Харьковом — ГСЧС

Происшествия 08:40   23.11.2023
Оксана Горун
Фура загорелась на трассе под Харьковом — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Грузовая фура горела на трассе «Харьков-Красноград-Перещепино» вечером 22 ноября.

Спасателей на место вызвали в 17:10. По информации звонившего, грузовик загорелся во время движения.

«Событие произошло на втором километре трассы «Харьков-Красноград-Перещепино». К месту происшествия направили два оперативных отделения 48-й Государственной пожарно-спасательной части из города Люботин. На момент прибытия пожарных горел грузовик на площади около 30 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар полностью потушили в 18:29. Его причину устанавливают. Пострадавших нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 08:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Грузовая фура горела на трассе «Харьков-Красноград-Перещепино» вечером 22 ноября".