На Гагарина столкнулись фура и Mazda: жуткие последствия смертельного ДТП
Фото: ГУНП в Харьковской области
20 октября около 20:30 на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП.
«34-летний водитель автомобиля «Mazda» во время движения не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «MAN» с полуприцепом под управлением 50-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте.
Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 октября около 20:30 на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП.".