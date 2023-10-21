На Гагарина столкнулись фура и Mazda: жуткие последствия смертельного ДТП

20 октября около 20:30 на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП.

«34-летний водитель автомобиля «Mazda» во время движения не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «MAN» с полуприцепом под управлением 50-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте.

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УКУ.