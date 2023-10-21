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На Гагаріна зіткнулися фура й «Mazda»: моторошні наслідки смертельної ДТП

Події 14:19   21.10.2023
Вікторія Яковенко
На Гагаріна зіткнулися фура й «Mazda»: моторошні наслідки смертельної ДТП Фото: ГУНП в Харківській області

20 жовтня близько 20:30 на проспекті Гагаріна у Харкові сталася смертельна ДТП.

«34-річний водій автомобіля «Mazda» під час руху не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем «MAN» з напівпричепом під керуванням 50-річного чоловіка, який рухався у попутному напрямку», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок ДТП водій іномарки загинув на місці.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 14:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 жовтня близько 20:30 на проспекті Гагаріна у Харкові сталася смертельна ДТП.".