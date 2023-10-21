На Гагаріна зіткнулися фура й «Mazda»: моторошні наслідки смертельної ДТП

20 жовтня близько 20:30 на проспекті Гагаріна у Харкові сталася смертельна ДТП.

«34-річний водій автомобіля «Mazda» під час руху не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем «MAN» з напівпричепом під керуванням 50-річного чоловіка, який рухався у попутному напрямку», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок ДТП водій іномарки загинув на місці.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.