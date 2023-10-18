На Харківщині – ДТП на залізничному переїзді: дві людини у лікарні (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
18 жовтня біля села Макариха Богодухівського району внаслідок аварії на залізничному переїзді постраждали 2 людей.
Як розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області, повідомлення про ДТП рятувальники отримали о 10:00.
«В результаті зіткнення легковика «Volkswagen Jetta» з ремонтною дрезиною 65-річний водій та 80-річна пасажирка авто зазнали значних травм. На щастя, вони не були затиснуті конструкціями понівеченого автомобіля. Тому рятувальники дістали постраждалих та передали медикам екстреної медичної допомоги», – розповіли у ДСНС.
Постраждалих шпиталізували.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 жовтня біля села Макариха Богодухівського району внаслідок аварії на залізничному переїзді постраждали 2 людей.".