На Харківщині – ДТП на залізничному переїзді: дві людини у лікарні (фото)

18 жовтня біля села Макариха Богодухівського району внаслідок аварії на залізничному переїзді постраждали 2 людей.

Як розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області, повідомлення про ДТП рятувальники отримали о 10:00.

«В результаті зіткнення легковика «Volkswagen Jetta» з ремонтною дрезиною 65-річний водій та 80-річна пасажирка авто зазнали значних травм. На щастя, вони не були затиснуті конструкціями понівеченого автомобіля. Тому рятувальники дістали постраждалих та передали медикам екстреної медичної допомоги», – розповіли у ДСНС.

Постраждалих шпиталізували.