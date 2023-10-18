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На Харківщині – ДТП на залізничному переїзді: дві людини у лікарні (фото)

Події 12:12   18.10.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині – ДТП на залізничному переїзді: дві людини у лікарні (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

18 жовтня біля села Макариха Богодухівського району внаслідок аварії на залізничному переїзді постраждали 2 людей.

Як розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області, повідомлення про ДТП рятувальники отримали о 10:00.

«В результаті зіткнення легковика «Volkswagen Jetta» з ремонтною дрезиною 65-річний водій та 80-річна пасажирка авто зазнали значних травм. На щастя, вони не були затиснуті конструкціями понівеченого автомобіля. Тому рятувальники дістали постраждалих та передали медикам екстреної медичної допомоги», – розповіли у ДСНС.

Постраждалих шпиталізували.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 12:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 жовтня біля села Макариха Богодухівського району внаслідок аварії на залізничному переїзді постраждали 2 людей.".