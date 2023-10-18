На Харьковщине – ДТП на железнодорожном переезде: два человека в больнице

18 октября возле села Макариха Богодуховского района в результате аварии на железнодорожном переезде пострадали 2 человека.

Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщения о ДТП спасатели получили в 10:00.

«В результате столкновения легковушки Volkswagen Jetta с ремонтной дрезиной 65-летний водитель и 80-летняя пассажирка авто получили значительные травмы. К счастью, они не были зажаты конструкциями изуродованного автомобиля. Поэтому спасатели достали пострадавших и передали медикам экстренной медицинской помощи», — рассказали в ГСЧС.

Пострадавших госпитализировали.