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На Харьковщине – ДТП на железнодорожном переезде: два человека в больнице

Происшествия 12:12   18.10.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине – ДТП на железнодорожном переезде: два человека в больнице Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

18 октября возле села Макариха Богодуховского района в результате аварии на железнодорожном переезде пострадали 2 человека.

Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщения о ДТП спасатели получили в 10:00.

«В результате столкновения легковушки Volkswagen Jetta с ремонтной дрезиной 65-летний водитель и 80-летняя пассажирка авто получили значительные травмы. К счастью, они не были зажаты конструкциями изуродованного автомобиля. Поэтому спасатели достали пострадавших и передали медикам экстренной медицинской помощи», — рассказали в ГСЧС.

Пострадавших госпитализировали.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 октября возле села Макариха Богодуховского района в результате аварии на железнодорожном переезде пострадали 2 человека.".