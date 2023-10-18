На Харьковщине – ДТП на железнодорожном переезде: два человека в больнице
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
18 октября возле села Макариха Богодуховского района в результате аварии на железнодорожном переезде пострадали 2 человека.
Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщения о ДТП спасатели получили в 10:00.
«В результате столкновения легковушки Volkswagen Jetta с ремонтной дрезиной 65-летний водитель и 80-летняя пассажирка авто получили значительные травмы. К счастью, они не были зажаты конструкциями изуродованного автомобиля. Поэтому спасатели достали пострадавших и передали медикам экстренной медицинской помощи», — рассказали в ГСЧС.
Пострадавших госпитализировали.
Читайте также: В Харькове авто врезалось в дом: водитель погиб, пассажирки в больнице (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, больница, ДТП, железнодорожный, переезд, спасатели, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине – ДТП на железнодорожном переезде: два человека в больнице»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 октября возле села Макариха Богодуховского района в результате аварии на железнодорожном переезде пострадали 2 человека.".