В Харькове авто врезалось в дом: водитель погиб, пассажирки в больнице (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
На проспекте Юбилейном в Харькове около 12:30 17 октября произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля «Dacia Logan», а две его пассажирки получили травмы.
По предварительным данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 72-летний водитель не справился с управлением и врезался в стену многоэтажки. Мужчина погиб, две пассажирки 33 и 65 лет госпитализированы.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Читайте также: Мотоциклиста госпитализировали в результате ДТП в Харькове (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: водитель, дом, ДТП, погиб, салтовка, Харьков, Юбилейный проспект;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове авто врезалось в дом: водитель погиб, пассажирки в больнице (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 18:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На проспекте Юбилейном в Харькове около 12:30 17 октября произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля «Dacia Logan», а две его пассажирки получили травмы.".