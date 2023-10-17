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В Харькове авто врезалось в дом: водитель погиб, пассажирки в больнице (фото)

Происшествия 18:15   17.10.2023
Елена Нагорная
В Харькове авто врезалось в дом: водитель погиб, пассажирки в больнице (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

На проспекте Юбилейном в Харькове около 12:30 17 октября произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля «Dacia Logan», а две его пассажирки получили травмы.

По предварительным данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 72-летний водитель не справился с управлением и врезался в стену многоэтажки. Мужчина погиб, две пассажирки 33 и 65 лет госпитализированы.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 18:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На проспекте Юбилейном в Харькове около 12:30 17 октября произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля «Dacia Logan», а две его пассажирки получили травмы.".