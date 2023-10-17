В Харькове авто врезалось в дом: водитель погиб, пассажирки в больнице (фото)

На проспекте Юбилейном в Харькове около 12:30 17 октября произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля «Dacia Logan», а две его пассажирки получили травмы.

По предварительным данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 72-летний водитель не справился с управлением и врезался в стену многоэтажки. Мужчина погиб, две пассажирки 33 и 65 лет госпитализированы.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.



Фото: ГУ НП в Харьковской области