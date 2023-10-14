Мотоциклиста госпитализировали в результате ДТП в Харькове (фото)
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием мотоцикла и автомобиля в Харькове, сообщили в Нацполиции.
Авария произошла утром 14 октября на перекрестке улиц Тюринской и Металлиста.
Водитель Renault Duster при повороте налево не пропустил мотоцикл Suzuki, который двигался по встречной дороге.
47-летний водитель мотоцикла получил травмы, его госпитализировали.
Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авария, водитель, ДТП, машина, мотоцикл, столкновение, Тюринка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2023 в 14:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием мотоцикла и автомобиля в Харькове, сообщили в Нацполиции.".