Мотоциклиста госпитализировали в результате ДТП в Харькове (фото)

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием мотоцикла и автомобиля в Харькове, сообщили в Нацполиции.

Авария произошла утром 14 октября на перекрестке улиц Тюринской и Металлиста.

Водитель Renault Duster при повороте налево не пропустил мотоцикл Suzuki, который двигался по встречной дороге.

47-летний водитель мотоцикла получил травмы, его госпитализировали.

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.