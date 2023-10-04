В Харькове нашли мотоцикл, который разыскивают по миру
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
3 октября днем в Киевском районе патрульные остановили водителя мотоцикла – он нарушил ПДД. Копы также обнаружили, что транспорт мужчины разыскивают по миру.
«При проверке документов полицейские установили, что данное транспортное средство не значится в имеющихся базах данных. Также, проверив через базу Интерпол, стало известно, что мотоцикл находится в международном розыске», – сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Патрульные вызвали на место следователей. Дальше они проведут квалификацию происшествия.
Читайте также: Возле дома в Харькове нашли голову котенка: полиция открыла дело
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове нашли мотоцикл, который разыскивают по миру»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 13:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 октября днем в Киевском районе патрульные остановили водителя мотоцикла – он нарушил ПДД. Копы также обнаружили, что транспорт мужчины разыскивают по миру.".