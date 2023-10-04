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В Харькове нашли мотоцикл, который разыскивают по миру

Общество 13:35   04.10.2023
Виктория Яковенко
В Харькове нашли мотоцикл, который разыскивают по миру Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

3 октября днем в Киевском районе патрульные остановили водителя мотоцикла – он нарушил ПДД. Копы также обнаружили, что транспорт мужчины разыскивают по миру.

«При проверке документов полицейские установили, что данное транспортное средство не значится в имеющихся базах данных. Также, проверив через базу Интерпол, стало известно, что мотоцикл находится в международном розыске», – сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Патрульные вызвали на место следователей. Дальше они проведут квалификацию происшествия.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 13:35;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 октября днем в Киевском районе патрульные остановили водителя мотоцикла – он нарушил ПДД. Копы также обнаружили, что транспорт мужчины разыскивают по миру.".