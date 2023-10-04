В Харькове нашли мотоцикл, который разыскивают по миру

3 октября днем в Киевском районе патрульные остановили водителя мотоцикла – он нарушил ПДД. Копы также обнаружили, что транспорт мужчины разыскивают по миру.

«При проверке документов полицейские установили, что данное транспортное средство не значится в имеющихся базах данных. Также, проверив через базу Интерпол, стало известно, что мотоцикл находится в международном розыске», – сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Патрульные вызвали на место следователей. Дальше они проведут квалификацию происшествия.