Возле дома в Харькове нашли голову котенка: полиция открыла дело
3 октября правоохранители получили сообщение о том, что возле одного из домов по улице Гвардейцев Широнинцев нашли расчлененное тело котенка.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области установили, что убитое животное обнаружила 30 сентября жительница дома, которая подкармливала двух бездомных котят и одновременно через зоозащитников искала им хозяев.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет. Следствие продолжается.
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 12:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 октября правоохранители получили сообщение о том, что возле одного из домов по улице Гвардейцев Широнинцев нашли расчлененное тело котенка.".