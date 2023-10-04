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Возле дома в Харькове нашли голову котенка: полиция открыла дело

Общество 12:28   04.10.2023
Виктория Яковенко
Возле дома в Харькове нашли голову котенка: полиция открыла дело

3 октября правоохранители получили сообщение о том, что возле одного из домов по улице Гвардейцев Широнинцев нашли расчлененное тело котенка.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области установили, что убитое животное обнаружила 30 сентября жительница дома, которая подкармливала двух бездомных котят и одновременно через зоозащитников искала им хозяев.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет. Следствие продолжается.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 12:28;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 октября правоохранители получили сообщение о том, что возле одного из домов по улице Гвардейцев Широнинцев нашли расчлененное тело котенка.".