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Голову Натальинской сельской военной администрации назначил Зеленский

Общество 10:48   03.10.2023
Оксана Якушко
Голову Натальинской сельской военной администрации назначил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Натальинской сельской военной администрации Красноградского района Харьковской области.

Президент Украины своими распоряжениями назначил Владимира Птышника начальником Натальинской сельской военной администрации Красноградского района Харьковской области.

Распоряжение №174/2023-рп опубликовано 2 октября на сайте официального представительства Президента Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 10:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Натальинской сельской военной администрации Красноградского района Харьковской области.".