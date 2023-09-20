3 года заключения получил уклонист от мобилизации в ВСУ с Красноградщины
Суд признал виновным 34-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины), сообщила Харьковская областная прокуратура.
В августе этого года житель села Наталино получил повестку от Красноградского РТЦК для отправки в воинскую часть.
Но мужчина своего долга не выполнил, проигнорировал повестку и не поехал в Красноградский РТЦК.
Обвинительный приговор вынес Красноградский райсуд Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 18:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд признал виновным 34-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины), сообщила Харьковская областная прокуратура.".