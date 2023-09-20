Live
  • Ср 20.09.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

3 года заключения получил уклонист от мобилизации в ВСУ с Красноградщины

Общество 18:54   20.09.2023
Оксана Якушко
3 года заключения получил уклонист от мобилизации в ВСУ с Красноградщины

Суд признал виновным 34-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины), сообщила Харьковская областная прокуратура.

В августе этого года житель села Наталино получил повестку от Красноградского РТЦК  для отправки в воинскую часть.

Но мужчина своего долга не выполнил, проигнорировал повестку и не поехал в Красноградский РТЦК.

Обвинительный приговор вынес Красноградский райсуд Харьковской области.

Читайте также: За уклонение от мобилизации три года тюрьмы получил житель Харьковщины

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Набережная будущего и расширение Алексеевки: Терехов показал проекты (видео)
Набережная будущего и расширение Алексеевки: Терехов показал проекты (видео)
19.09.2023, 20:57
Генштаб назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, которые были под обстрелами
Генштаб назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, которые были под обстрелами
20.09.2023, 18:59
Топ-помощников Зеленского обвиняют в коррупции — Reuters
Топ-помощников Зеленского обвиняют в коррупции — Reuters
20.09.2023, 16:38
Завтра трамваи на Конный рынок в Харькове будут ходить по другому маршруту
Завтра трамваи на Конный рынок в Харькове будут ходить по другому маршруту
20.09.2023, 19:15
Женщина сливала сыну в рф дислокацию ВСУ и корректировала удары по Харьковщине
Женщина сливала сыну в рф дислокацию ВСУ и корректировала удары по Харьковщине
20.09.2023, 18:27
В Харькове еще на месяц продлили перекрытие улиц, где произошла утечка газа
В Харькове еще на месяц продлили перекрытие улиц, где произошла утечка газа
20.09.2023, 19:16

Новости по теме:

18:27
Женщина сливала сыну в рф дислокацию ВСУ и корректировала удары по Харьковщине
15:20
В парке в Богодухове мужчина избил 18-летнего парня и украл более 2 тыс. грн
14:47
В ХОВА планируют, что Изюм будет готов к отопительному сезону 1 октября
14:08
Почти час враг обстреливал село на Харьковщине: пропали свет и газ (фото)
13:31
Число жертв от удара по Купянску увеличилось: погибли 8 человек – Синегубов

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «3 года заключения получил уклонист от мобилизации в ВСУ с Красноградщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 18:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд признал виновным 34-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины), сообщила Харьковская областная прокуратура.".