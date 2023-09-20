3 года заключения получил уклонист от мобилизации в ВСУ с Красноградщины

Суд признал виновным 34-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины), сообщила Харьковская областная прокуратура.

В августе этого года житель села Наталино получил повестку от Красноградского РТЦК для отправки в воинскую часть.

Но мужчина своего долга не выполнил, проигнорировал повестку и не поехал в Красноградский РТЦК.

Обвинительный приговор вынес Красноградский райсуд Харьковской области.

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