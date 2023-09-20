За уклонение от мобилизации три года тюрьмы получил житель Харьковщины

Суд в Харькове признал виновным в уклонении от мобилизации жителя Лозовой.

«Прокуроры в суде доказали, что в апреле этого года мужчина прибыл в Новобаварский ОРТЦК и СП г. Харькова по вызову, где ему выдали направление на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией с целью определения степени пригодности к военной службе. По результатам медосмотра он признан годным. Однако, получив повестку для дальнейшего прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военной службы во время мобилизации, мужчина так и не явился. Таким образом, не имея правовых оснований для отсрочки от призыва, он уклонился от прохождения военной службы», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

На суде 34-летний житель Лозовой признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Сейчас осужденный еще может подать апелляцию.