За уклонение от мобилизации три года тюрьмы получил житель Харьковщины
Суд в Харькове признал виновным в уклонении от мобилизации жителя Лозовой.
«Прокуроры в суде доказали, что в апреле этого года мужчина прибыл в Новобаварский ОРТЦК и СП г. Харькова по вызову, где ему выдали направление на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией с целью определения степени пригодности к военной службе. По результатам медосмотра он признан годным. Однако, получив повестку для дальнейшего прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военной службы во время мобилизации, мужчина так и не явился. Таким образом, не имея правовых оснований для отсрочки от призыва, он уклонился от прохождения военной службы», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
На суде 34-летний житель Лозовой признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Сейчас осужденный еще может подать апелляцию.
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 10:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд в Харькове признал виновным в уклонении от мобилизации жителя Лозовой".