За 3-5 тыс. долларов помогал «откосить» от армии: будут судить харьковчанина

В Харькове будут судить 37-летнего мужчину, который помогал уклонистам избегать мобилизации и требовал деньги с мужчины, непригодного для службы в армии.

«Обвиняемый «организовывал» прохождение военнообязанных мужчин медкомиссии, по результатам которой их признавали непригодными к прохождению военной службы и снимали с военного учета. Потом они получали возможность беспрепятственно уезжать за границу», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Стоимость такой услуги стоила от 3 до 5 тысяч долларов. При этом часть военнообязанных даже не прибывала для прохождения ВВК, отметили в прокуратуре.

Кроме того, мужчина требовал деньги от мужчин, которые по состоянию здоровья действительно не должны были проходить военную службу.

«В частности, установлено, что обвиняемый сообщил мужчине, который имеет недостатки со здоровьем, что самостоятельно тот не сможет пройти обследование, ВВК и сняться с военного учета», — рассказали правоохранители.

За это фигурант попросил у мужчины 3 тысячи долларов. Злоумышленник заявил, что в случае отказа передать деньги, потерпевшего отправят в самую горячую точку проведения боевых действий. Всего делец успел получить от потерпевшего 2 тысячи долларов

Во время обысков правоохранители изъяли у обвиняемого черновые записи, подрыватель к ручным гранатам типа УДО, корпус ручной осколочной гранаты РГН и два ножа.

Злоумышленника обвиняют по фактам получения неправомерной выгоды, за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления, сопряженного с требованием такой выгоды, а также незаконного обращения с оружием, боевыми припасами, незаконного ношения холодного оружия без предусмотренного законом 3 статьи 369-2 ч. 1, 2 статьи 263 УКУ).

Сейчас фигурант находится в СИЗО.

Напомним, в начале апреля о подозрении сообщили 69-летней экс-сотруднице одного из военкоматов Харьковщины, которая также была вовлечена в эту схему. Также среди подозреваемых — глава ВВК, которому инкриминируют служебный подлог и два члена ВВК и сотрудник больницы — они подозреваются в составлении заведомо фальшивых официальных документов. В отношении этих фигурантов идет досудебное расследование.