3000 долларов или горячая точка на фронте: на взятке задержали двух харьковчан

Правоохранители задержали 37-летнего бывшего медработника и 69-летнюю экс-сотрудницу одного из военкоматов Харьковщины, которые выманивали деньги, чтобы «облегчить» снятие с военного учета.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Правоохранители выяснили, что летом мужчина, у которого были проблемы со здоровьем, пошел в больницу. Он хотел забрать документы, подтверждающие его диагнозы, чтобы сняться с военного учета.

Однако медики сказали мужчине, что это довольно «сложная» процедура и предоставили номер телефона мужчины, который поможет ему сделать все беспрепятственно.

«Благотворителем» оказался 37-летний харьковчанин. Преступник сообщил мужчине, что за подготовку и беспрепятственное согласование документов, нужно заплатить. За «услугу» он потребовал 3000 долларов США.

Потерпевший отказался от незаконных схем, потому что действительно имеет проблемы со здоровьем. Однако преступник сообщил, что другого выбора у мужчины нет: самостоятельно он не сможет пройти обследование, военно-врачебную комиссию и сняться с военного учета.

Кроме того, преступник добавил, что если мужчина не согласится, его отправят в самую горячую точку проведения боевых действий. Так что потерпевший согласился.

«К схеме также была привлечена 69-летняя харьковчанка. Когда потерпевший приходил в больницу, по указанию дельца он сообщал пришедшим от нее медикам, поэтому все проходило без каких-либо препятствий», — добавили в прокуратуре.

В общей сложности делец успел получить с мужчины 2000 долларов.

В ходе обысков правоохранители изъяли у фигурантов черновые записи. У 69-летней женщины обнаружили денежные средства на общую сумму почти 24 000 долларов США. У 37-летнего дельца найден подрыватель к ручным гранатам и корпус ручной осколочной гранаты.

37-летнему мужчине сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ), и по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УКУ). Сейчас подозреваемый в СИЗО.

69-летнюю харьковчанку подозревают в пособничестве в получении неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.369-2 УКУ). Сейчас ей выбирают меру пресечения.