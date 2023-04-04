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Полиция показала, что пытаются провезти через блокпосты на Харьковщине (фото)

Общество 11:51   04.04.2023
Оксана Горун
Полиция показала, что пытаются провезти через блокпосты на Харьковщине (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В «улов» на блокпостах одного только Чугуевского района на Харьковщине вошли различные виды оружия — вплоть до гранатометов, а также наркотики.

«Превентивные меры на блокпостах помогают предотвратить попадание запрещенных предметов в регион. С начала военного положения на блокпостах обнаружили 10 единиц огнестрельного оружия, в том числе два гранатомета, 9 гранат, 3250 патронов и 6 единиц холодного оружия», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Оружие, которое обнаружили во время проверок на блокпостах
Фото: ГУНП в Харьковской области

Помимо попыток провезти мимо правоохранителей оружие, жители Харьковщины также рискуют ездить с наркотиками в салонах. При проверке багажа за время работы блокпостов в Чугуевском районе зарегистрировали 20 таких случаев.

Оружие, которое обнаружили во время проверок на блокпостах 2
Фото: ГУНП в Харьковской области

«По результатам проверок полицейские разоблачили 39 водителей в управлении транспортными средствами в состоянии опьянения, обнаружили 38 водительских удостоверений с признаками подделки», — дополнили картину полицейские.

Оружие, которое обнаружили во время проверок на блокпостах 3
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Всего за время, прошедшее с установки блокпостов,  в районе провели 323 450 проверок. Полицейские зафиксировали 403 административных и 69 уголовных правонарушений.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 11:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «улов» на блокпостах одного только Чугуевского района на Харьковщине вошли различные виды оружия — вплоть до гранатометов, а также наркотики".