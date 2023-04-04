Полиция показала, что пытаются провезти через блокпосты на Харьковщине (фото)
В «улов» на блокпостах одного только Чугуевского района на Харьковщине вошли различные виды оружия — вплоть до гранатометов, а также наркотики.
«Превентивные меры на блокпостах помогают предотвратить попадание запрещенных предметов в регион. С начала военного положения на блокпостах обнаружили 10 единиц огнестрельного оружия, в том числе два гранатомета, 9 гранат, 3250 патронов и 6 единиц холодного оружия», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Помимо попыток провезти мимо правоохранителей оружие, жители Харьковщины также рискуют ездить с наркотиками в салонах. При проверке багажа за время работы блокпостов в Чугуевском районе зарегистрировали 20 таких случаев.
«По результатам проверок полицейские разоблачили 39 водителей в управлении транспортными средствами в состоянии опьянения, обнаружили 38 водительских удостоверений с признаками подделки», — дополнили картину полицейские.
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Всего за время, прошедшее с установки блокпостов, в районе провели 323 450 проверок. Полицейские зафиксировали 403 административных и 69 уголовных правонарушений.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 11:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «улов» на блокпостах одного только Чугуевского района на Харьковщине вошли различные виды оружия — вплоть до гранатометов, а также наркотики".