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Под Харьковом остановили машину с патронами, гранатами и штык-ножом

Происшествия 08:12   04.04.2023
Оксана Горун
Под Харьковом остановили машину с патронами, гранатами и штык-ножом

Полицейские остановили авто, набитое оружием, на блокпосте в Чугуеве, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«На блокпосте в городе Чугуев правоохранители остановили для проверки автомобиль Renault Logan под управлением водителя 1970 года рождения. У мужчины обнаружили 260 патронов разного калибра, штык-нож, 3 гранаты Ф-1 и запалы. Проводятся неотложные следственные действия», — написал Тимошко на своей странице в facebook.

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Он сообщил, что в целом за сутки полицейские вместе с военнослужащими проверили на блокпостах более 3500 транспортных средств. Также за этот период полиция обнаружили двух водителей, которые сели за руль пьяными.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 08:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские остановили авто, набитое оружием, на блокпосте в Чугуеве, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко".