Под Харьковом остановили машину с патронами, гранатами и штык-ножом

Полицейские остановили авто, набитое оружием, на блокпосте в Чугуеве, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«На блокпосте в городе Чугуев правоохранители остановили для проверки автомобиль Renault Logan под управлением водителя 1970 года рождения. У мужчины обнаружили 260 патронов разного калибра, штык-нож, 3 гранаты Ф-1 и запалы. Проводятся неотложные следственные действия», — написал Тимошко на своей странице в facebook.

Он сообщил, что в целом за сутки полицейские вместе с военнослужащими проверили на блокпостах более 3500 транспортных средств. Также за этот период полиция обнаружили двух водителей, которые сели за руль пьяными.