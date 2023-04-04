Під Харковом зупинили машину з патронами, гранатами та штик-ножем
Поліцейські зупинили авто, набите зброєю, на блокпості в Чугуєві, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
“На блокпосту в місті Чугуїв правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль “Renault Logan” під керуванням водія 1970 року народження. У чоловіка виявили 260 патронів різного калібру, штик-ніж, 3 гранати Ф-1 та запали. Проводяться невідкладні слідчі дії”, – написав Тимошко на своїй сторінці у фейсбуці.
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Він повідомив, що загалом за добу поліцейські разом із військовослужбовцями перевірили на блокпостах понад 3500 транспортних засобів. Також за цей період поліція виявила двох водіїв, які сіли за кермо п’яними.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 08:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські зупинили авто, набите зброєю, на блокпості в Чугуєві, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко".