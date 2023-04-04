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Під Харковом зупинили машину з патронами, гранатами та штик-ножем

Події 08:12   04.04.2023
Оксана Горун
Під Харковом зупинили машину з патронами, гранатами та штик-ножем

Поліцейські зупинили авто, набите зброєю, на блокпості в Чугуєві, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

“На блокпосту в місті Чугуїв правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль “Renault Logan” під керуванням водія 1970 року народження. У чоловіка виявили 260 патронів різного калібру, штик-ніж, 3 гранати Ф-1 та запали. Проводяться невідкладні слідчі дії”, – написав Тимошко  на своїй сторінці у фейсбуці.

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Він повідомив, що загалом за добу поліцейські разом із військовослужбовцями перевірили на блокпостах понад 3500 транспортних засобів. Також за цей період поліція виявила двох водіїв, які сіли за кермо п’яними.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 08:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські зупинили авто, набите зброєю, на блокпості в Чугуєві, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко".