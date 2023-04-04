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Пожежа та пошкоджені будівлі – ДСНС про наслідки обстрілів Харківщини

Події 07:44   04.04.2023
Оксана Горун
Пожежа та пошкоджені будівлі – ДСНС про наслідки обстрілів Харківщини Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що за добу рятувальники ліквідували пожежу в Куп’янську та двічі виїжджали на місця “прильотів”.

“О 05:10 4 квітня рятувальники 44-ї ДРПЧ виїхали на ліквідацію пожежі, яку спричинив артилерійський наліт окупаційних військ рф на м. Куп’янськ. На території одного з приватних домогосподарств горіла господарча споруда на площі 1,5 кв.м. За 10 хвилин рятувальники локалізували вогонь і за 20 – повністю ліквідували його”, — поінформували у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

3 квітня рятувальники двічі виїжджали обстежити обстріляні ворогом території.

“Перевіркою виявлено: у м. Куп’янську пошкоджені паркан та господарча споруда одного з приватних домоволодінь; у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району – частково зруйновано будівлю магазину та його дах; у селі Тихе Чугуївського району зруйнована вежа мобільного зв’язку, пошкоджені забудови на приватному подвір’ї”, – перерахували рятувальники.

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Інформації про постраждалих внаслідок цих обстрілів немає.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 07:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що за добу рятувальники ліквідували пожежу в Куп’янську та двічі виїжджали на місця “прильотів”".