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У Козачій Лопані, яку обстрілюють майже щодня, залишається третина жителів

Суспільство 22:24   03.04.2023
Олена Нагорна
У Козачій Лопані, яку обстрілюють майже щодня, залишається третина жителів

У селищі Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області попри майже щоденні обстріли залишається третина мешканців.

Про це голова громади Вячеслав Задоренко розповів у репортажі телеканалу “Ми – Україна”, який опублікував у своєму Telegram-каналі.

“Вони кажуть, що були в окупації, пережили страшні часи, коли тут був ворог, коли з них знущалися. А сьогодні, коли прийшли свої хлопці, свої військові, тепер виїжджати якось звідси… Треба ж підтримувати наших захисників”, — цитує людей Задоренко.

“Окупанти майже щодня обстрілюють Козачу Лопань, але життя у селищі не зупиняється, воно продовжує розвиватися, наскільки це можливо”, – додав глава громади у публікації.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 22:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області попри майже щоденні обстріли залишається третина мешканців.".