У Козачій Лопані, яку обстрілюють майже щодня, залишається третина жителів

У селищі Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області попри майже щоденні обстріли залишається третина мешканців.

Про це голова громади Вячеслав Задоренко розповів у репортажі телеканалу “Ми – Україна”, який опублікував у своєму Telegram-каналі.

“Вони кажуть, що були в окупації, пережили страшні часи, коли тут був ворог, коли з них знущалися. А сьогодні, коли прийшли свої хлопці, свої військові, тепер виїжджати якось звідси… Треба ж підтримувати наших захисників”, — цитує людей Задоренко.

“Окупанти майже щодня обстрілюють Козачу Лопань, але життя у селищі не зупиняється, воно продовжує розвиватися, наскільки це можливо”, – додав глава громади у публікації.