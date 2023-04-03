У Козачій Лопані, яку обстрілюють майже щодня, залишається третина жителів
У селищі Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області попри майже щоденні обстріли залишається третина мешканців.
Про це голова громади Вячеслав Задоренко розповів у репортажі телеканалу “Ми – Україна”, який опублікував у своєму Telegram-каналі.
“Вони кажуть, що були в окупації, пережили страшні часи, коли тут був ворог, коли з них знущалися. А сьогодні, коли прийшли свої хлопці, свої військові, тепер виїжджати якось звідси… Треба ж підтримувати наших захисників”, — цитує людей Задоренко.
“Окупанти майже щодня обстрілюють Козачу Лопань, але життя у селищі не зупиняється, воно продовжує розвиватися, наскільки це можливо”, – додав глава громади у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 22:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області попри майже щоденні обстріли залишається третина мешканців.".