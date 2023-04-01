На півночі Харківщини ліквідували російську ДРГ

Російські загарбники ще раз спробували провести розвідку на території Дергачівської громади – біля кордону на півночі області. Про це повідомив голова громади Вячеслав Задоренко.

“Російські окупанти намагались провести розвідку нашої території за допомогою безпілотників і диверсійних груп. Українські захисники ліквідували диверсантів і завдали потужної відповіді по позиціях ворожих військ”, — повідомив Задоренко.

Він зазначив, що протягом останніх двох тижнів армія РФ систематично обстрілювала прикордонні населені пункти громади за допомогою авіації та артилерії.

“Внаслідок масованого артобстрілу 30 березня пошкоджено декілька приватних будинків у селах Гранів, Ветеринарне, селищі Козача Лопань”, – навів подробиці голова Дергачівщини.