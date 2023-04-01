12 сіл та селищ Харківщини були під обстрілами – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні за минулу добу не повідомив про спроби ворога вести наступ на території Харківської області, проте обстріли тривають.
“Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Бочкове і Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення: Кам’янка, Фиголівка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне“, – поінформували в Генштабі.
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Загалом по території України ворог за добу завдав п’ять ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів із РСЗВ. Також для авіаударів використали шість ударних БпЛА типу “Шахед-136”. Їх усі збили захисники України. На Донбасі Сили оборони відбили 70 атак армії РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2023 в 07:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні за минулу добу не повідомив про спроби ворога вести наступ на території Харківської області, проте обстріли тривають".