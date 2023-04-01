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12 сел и поселков Харьковщины были под обстрелами — Генштаб

Происшествия 07:32   01.04.2023
Оксана Горун
12 сел и поселков Харьковщины были под обстрелами — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке за минувшие сутки не сообщил о попытках врага вести наступление на территории Харьковской области, однако обстрелы продолжаются.

«За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Глубокое, Нескучное, Бочковое и Бударки на Харьковщине. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты, находящиеся рядом с линией боевого столкновения: Каменка, Фиголовка, Масютовка, Синьковка, Крахмальное», — проинформировали в Генштабе.

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В целом по территории Украины враг за сутки нанес пять ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из РСЗО. Также для авиаударов использовали шесть ударных БпЛА типа «Shahed-136». Их все сбили защитники Украины. На Донбассе Силы обороны отбили 70 атак армиии РФ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 07:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке за минувшие сутки не сообщил о попытках врага вести наступление на территории Харьковской области, однако обстрелы продолжаются".