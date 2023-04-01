12 сел и поселков Харьковщины были под обстрелами — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке за минувшие сутки не сообщил о попытках врага вести наступление на территории Харьковской области, однако обстрелы продолжаются.

«За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Глубокое, Нескучное, Бочковое и Бударки на Харьковщине. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты, находящиеся рядом с линией боевого столкновения: Каменка, Фиголовка, Масютовка, Синьковка, Крахмальное», — проинформировали в Генштабе.

В целом по территории Украины враг за сутки нанес пять ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из РСЗО. Также для авиаударов использовали шесть ударных БпЛА типа «Shahed-136». Их все сбили защитники Украины. На Донбассе Силы обороны отбили 70 атак армиии РФ.