Live
  • Пятница 31.03.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.78
    • 🟢

На Харьковщине под обстрелами оказались 10 населенных пунктов — Генштаб

Происшествия 18:23   31.03.2023
Оксана Горун
На Харьковщине под обстрелами оказались 10 населенных пунктов — Генштаб Фото: Генеральный штаб ВСУ

Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации за сутки по состоянию на 18:00 31 марта.

«В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Глубокое, Бочковое и Бударки в Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Фиголовка, Синьковка, Крахмальное», — перечислили в вечерней сводке Генштаба.

В целом по территории Украины враг нанес пять ракетных и 12 авиационных ударов. Также армия РФ совершила более 20 обстрелов из РСЗО и использовала шесть БпЛА типа «Shahed-136». Беспилотники уничтожили защитники Украины.

  • Читайте также: Армия РФ обстреляла более 20 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

    • Наступательные действия враг ведет на Донбассе. За минувшие сутки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях Силы обороны отбили более 30 атак противника.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    08:30
    Враг запустил по Харькову девять ракет С-300 — утренняя сводка Генштаба
    18:31
    Купянское направление вновь среди тех, где враг «сосредотачивает усилия» — ГШ
    07:19
    Армия РФ обстреляла более 20 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
    18:34
    14 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами армии РФ — Генштаб
    18:16
    Харьковчанам, чье жилье пострадало от обстрелов, могут бесплатно вывезти мусор

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине под обстрелами оказались 10 населенных пунктов — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 18:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации за сутки по состоянию на 18:00 31 марта".