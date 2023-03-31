На Харьковщине под обстрелами оказались 10 населенных пунктов — Генштаб
Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации за сутки по состоянию на 18:00 31 марта.
«В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Глубокое, Бочковое и Бударки в Харьковской области. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Фиголовка, Синьковка, Крахмальное», — перечислили в вечерней сводке Генштаба.
В целом по территории Украины враг нанес пять ракетных и 12 авиационных ударов. Также армия РФ совершила более 20 обстрелов из РСЗО и использовала шесть БпЛА типа «Shahed-136». Беспилотники уничтожили защитники Украины.
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Наступательные действия враг ведет на Донбассе. За минувшие сутки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях Силы обороны отбили более 30 атак противника.
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 18:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации за сутки по состоянию на 18:00 31 марта".