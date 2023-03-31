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На Харківщині під обстрілами опинилися 10 населених пунктів – Генштаб

Події 18:23   31.03.2023
Оксана Горун
На Харківщині під обстрілами опинилися 10 населених пунктів – Генштаб Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію за добу станом на 18:00 31 березня.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Бочкове та Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Синьківка, Крохмальне”, – перерахували у вечірньому зведенні Генштабу.

Загалом по території України ворог завдав п’ять ракетних та 12 авіаційних ударів. Також армія РФ здійснила понад 20 обстрілів із РСЗВ та використала шість БпЛА типу “Shahed-136”. Безпілотники знищили захисники України.

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    • Наступальні дії ворог веде на Донбасі. Минулої доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках Сили оборони відбили понад 30 атак противника.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 18:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію за добу станом на 18:00 31 березня".