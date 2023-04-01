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На севере Харьковщины ликвидировали российскую ДРГ

Происшествия 09:20   01.04.2023
Оксана Горун
На севере Харьковщины ликвидировали российскую ДРГ Фото: карта DeepState

Российские захватчики очередной раз попытались провести разведку на территории Дергачевской громады — у границы на севере области. Об этом сообщил глава громады Вячеслав Задоренко.

«Российские оккупанты пытались провести разведку нашей территории с помощью беспилотников и диверсионных групп. Украинские защитники ликвидировали диверсантов и нанесли мощный ответ по позициям вражеских войск», — сообщил Задоренко.

Он отметил, что в течение последних двух недель армия РФ систематически обстреливала приграничные населенные пункты громады с помощью авиации и артиллерии.

«В результате массированного артобстрела 30 марта повреждено несколько частных домов в селах Гранов, Ветеринарное, поселке Казачья Лопань», — привел подробности глава Дергачевщины.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 09:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские захватчики очередной раз попытались провести разведку на территории Дергачевской громады — у границы на севере области. Об этом сообщил глава громады Вячеслав Задоренко".