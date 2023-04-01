На севере Харьковщины ликвидировали российскую ДРГ

Российские захватчики очередной раз попытались провести разведку на территории Дергачевской громады — у границы на севере области. Об этом сообщил глава громады Вячеслав Задоренко.

«Российские оккупанты пытались провести разведку нашей территории с помощью беспилотников и диверсионных групп. Украинские защитники ликвидировали диверсантов и нанесли мощный ответ по позициям вражеских войск», — сообщил Задоренко.

Он отметил, что в течение последних двух недель армия РФ систематически обстреливала приграничные населенные пункты громады с помощью авиации и артиллерии.

«В результате массированного артобстрела 30 марта повреждено несколько частных домов в селах Гранов, Ветеринарное, поселке Казачья Лопань», — привел подробности глава Дергачевщины.