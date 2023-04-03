В Казачьей Лопани, обстреливаемой почти ежедневно, остается треть жителей

В поселке Казачья Лопань Дергачевской громады Харьковской области несмотря на почти ежедневные обстрелы остается треть жителей.

Об этом глава громады Вячеслав Задоренко рассказал в репортаже телеканала «Мы — Украина», который опубликовал в своем Telegram-канале.

«Они говорят, что были в оккупации, пережили страшные времена, когда здесь был враг, когда над ними издевались. А сегодня, когда пришли свои ребята, свои военные, теперь выезжать как-то отсюда … Надо же поддерживать наших защитников», — цитирует людей Задоренко.

«Оккупанты почти ежедневно обстреливают Казачью Лопань, но жизнь в поселке не останавливается, она продолжает развиваться, насколько это возможно», — добавил глава громады в публикации.

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