Пожар и поврежденные здания — ГСЧС о последствиях обстрелов Харьковщины

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о том, что за сутки спасатели ликвидировали пожар в Купянске и дважды выезжали на места «прилетов».

«В 5:10 4 апреля спасатели 44-й ДРПЧ выехали на ликвидацию пожара, вызванного артиллерийским налетом оккупационных войск рф в г. Купянск. На территории одного из частных домохозяйств горела хозяйственная постройка на площади 1,5 кв. м. Через 10 минут спасатели локализовали огонь и через 20 – полностью ликвидировали его», — проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

3 апреля спасатели дважды выезжали обследовать обстрелянные врагом территории.

«Проверкой обнаружено: в г. Купянске повреждены забор и хозяйственная постройка одного из частных домовладений; в селе Волчанские Хутора Чугуевского района – частично разрушено здание магазина и его крыша; в селе Тихое Чугуевского района разрушена башня мобильной связи, повреждены застройки на частном дворе», — перечислили спасатели.

Информации о пострадавших в результате этих обстрелов нет.