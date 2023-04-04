Пожар и поврежденные здания — ГСЧС о последствиях обстрелов Харьковщины
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о том, что за сутки спасатели ликвидировали пожар в Купянске и дважды выезжали на места «прилетов».
«В 5:10 4 апреля спасатели 44-й ДРПЧ выехали на ликвидацию пожара, вызванного артиллерийским налетом оккупационных войск рф в г. Купянск. На территории одного из частных домохозяйств горела хозяйственная постройка на площади 1,5 кв. м. Через 10 минут спасатели локализовали огонь и через 20 – полностью ликвидировали его», — проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
3 апреля спасатели дважды выезжали обследовать обстрелянные врагом территории.
«Проверкой обнаружено: в г. Купянске повреждены забор и хозяйственная постройка одного из частных домовладений; в селе Волчанские Хутора Чугуевского района – частично разрушено здание магазина и его крыша; в селе Тихое Чугуевского района разрушена башня мобильной связи, повреждены застройки на частном дворе», — перечислили спасатели.
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Информации о пострадавших в результате этих обстрелов нет.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 07:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о том, что за сутки спасатели ликвидировали пожар в Купянске и дважды выезжали на места «прилетов»".