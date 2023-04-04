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Пожар и поврежденные здания — ГСЧС о последствиях обстрелов Харьковщины

Происшествия 07:44   04.04.2023
Оксана Горун
Пожар и поврежденные здания — ГСЧС о последствиях обстрелов Харьковщины Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о том, что за сутки спасатели ликвидировали пожар в Купянске и дважды выезжали на места «прилетов».

«В 5:10 4 апреля спасатели 44-й ДРПЧ выехали на ликвидацию пожара, вызванного артиллерийским налетом оккупационных войск рф в г. Купянск. На территории одного из частных домохозяйств горела хозяйственная постройка на площади 1,5 кв. м. Через 10 минут спасатели локализовали огонь и через 20 – полностью ликвидировали его», — проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

3 апреля спасатели дважды выезжали обследовать обстрелянные врагом территории.

«Проверкой обнаружено: в г. Купянске повреждены забор и хозяйственная постройка одного из частных домовладений; в селе Волчанские Хутора Чугуевского района – частично разрушено здание магазина и его крыша; в селе Тихое Чугуевского района разрушена башня мобильной связи, повреждены застройки на частном дворе», — перечислили спасатели.

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Информации о пострадавших в результате этих обстрелов нет.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 07:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о том, что за сутки спасатели ликвидировали пожар в Купянске и дважды выезжали на места «прилетов»".