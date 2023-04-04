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Поліція показала, що намагаються провезти через блокпости на Харківщині (фото)

Суспільство 11:51   04.04.2023
Оксана Горун
Поліція показала, що намагаються провезти через блокпости на Харківщині (фото) Фото: ГУНП у Харківській області

До “уловів” на блокпостах одного лише Чугуївського району на Харківщині увійшли різні види зброї – аж до гранатометів, а також наркотики.

“Превентивні заходи на блокпостах допомагають запобігати потраплянню заборонених предметів у регіон. Від початку воєнного стану на блокпостах виявили 10 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі два гранатомети, 9 гранат, 3250 набоїв та 6 одиниць холодної зброї”, — перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зброю, яку виявили під час перевірок на блокпостах
Фото: ГУНП у Харківській області

Окрім спроб провезти повз правоохоронців зброю, жителі Харківщини також ризикують їздити з наркотиками в салонах. Під час перевірки багажу за час роботи блокпостів у Чугуївському районі зареєстрували 20 таких випадків.

Зброя, яку виявили під час перевірок на блокпостах 2
Фото: ГУНП у Харківській області

“За результатами перевірок поліцейські викрили 39 водіїв в управлінні транспортними засобами в стані сп’яніння, виявили 38 посвідчень водія з ознаками підробки”, – доповнили картину поліцейські.

Зброя, яку виявили під час перевірок на блокпостах 3
Фото: ГУНП у Харківській області

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Усього за час, що минув із встановлення блокпостів, у районі провели 323 450 перевірок. Поліцейські зафіксували 403 адміністративні та 69 кримінальних правопорушень.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 11:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До “уловів” на блокпостах одного лише Чугуївського району на Харківщині увійшли різні види зброї – аж до гранатометів, а також наркотики".