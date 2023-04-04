3000 доларів чи гаряча точка на фронті: на хабарі затримали двох харків’ян

Правоохоронці затримали 37-річного колишнього медпрацівника та 69-річну ексспівробітницю одного з військкоматів Харківщини, які виманювали гроші, щоб «полегшити» зняття з військового обліку.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Правоохоронці встановили, що влітку потерпілий, який має вади зі здоров‘ям, пішов до лікарні. Він хотів забрати документи, що підтверджують його діагнози, аби знятись з військового обліку. Однак медики сказали чоловіку, що це доволі «складна» процедура і надали йому номер телефона чоловіка, який допоможе йому зробити все безперешкодно.

«Добродієм» виявився 37-річний харків‘янин. Злочинець повідомив чоловіку, що за підготовку та безперешкодне узгодження документів треба заплатити. За «послугу» він вимагав 3000 доларів США.

Потерпілий відмовився від незаконних схем, бо дійсно має проблеми зі здоров‘ям. Проте злочинець повідомив, що іншого вибору у чоловіка немає: самостійно він не зможе пройти обстеження, військово-лікарську комісію та знятись з військового обліку.

Крім того, ділок додав, що якщо чоловік не погодиться, його відправлять у найгарячішу точку проведення бойових дій. Тож, потерпілий погодився.

«До схеми також була залучена 69-річна харків’янка. Коли потерпілий приходив до лікарні, за вказівкою ділка він повідомляв медикам, що прийшов від неї, тому все проходило без будь-яких перепон», – додали у прокуратурі.

Загалом ділок встиг отримати з чоловіка 2000 доларів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів чорнові записи. У 69-річної жінки — грошові кошти на загальну суму майже 24 000 доларів США. У 37-річного ділка знайдено підривач до ручних гранат та корпус ручної осколкової гранати.

37-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ), та за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 ККУ). Наразі підозрюваний у СІЗО.

69-річну харків‘янку підозрюють у пособництві в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Наразі їй обирають запобіжний захід.