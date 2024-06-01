У Харкові двоє чоловіків напали на працівника ТЦК: подробиці
На працівника військкомату напали у Харкові. Одного з підорюваних вже піймали.
Як розповіли у Харківському ТЦК і СП напад стався 31 травня.
«Цей ганебний кримінальний вчинок здійснили дві особи під час роботи групи оповіщення ТЦК і СП. Після того, як старший групи оповіщення, сержант ЗСУ, представився цим громадянам і попросив їх надати військово-облікові документи, вони здійснили напад, застосувавши палицю та аерозольний балончик з їдкою речовиною», – повідомили у військкоматі.
Військовослужбовець був травмований, він звернувся за допомогою до лікарів, наразі його стан задовільний.
У військкоматі додали, що одного з нападників затримали поліцейські.
«Ним виявився громадянин, який роками ухилявся від військового обліку. Після проходження понад 5 років тому строкової служби він жодного разу не з’явився до ТЦК та СП та не став на відповідний облік. Особа другого нападника встановлюється», – заявили в ТЦК.
Відкрите кримінальне провадження.
У військкоматі пояснили, що особовий склад ТЦК, включно з ротами охорони, укомплектований переважно військовими, які дістали поранення та втратили здоров’я на війні.
Постраждалий військовослужбовець захищав та звільняв Харківщину у складі 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка. Після поранення торік був переведений до роти охорони Індустріального РТЦК та СП Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 21:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На працівника військкомату напали у Харкові. Одного з підорюваних вже піймали.".