У Харкові двоє чоловіків напали на працівника ТЦК: подробиці

На працівника військкомату напали у Харкові. Одного з підорюваних вже піймали.

Як розповіли у Харківському ТЦК і СП напад стався 31 травня.

«Цей ганебний кримінальний вчинок здійснили дві особи під час роботи групи оповіщення ТЦК і СП. Після того, як старший групи оповіщення, сержант ЗСУ, представився цим громадянам і попросив їх надати військово-облікові документи, вони здійснили напад, застосувавши палицю та аерозольний балончик з їдкою речовиною», – повідомили у військкоматі.

Військовослужбовець був травмований, він звернувся за допомогою до лікарів, наразі його стан задовільний.

У військкоматі додали, що одного з нападників затримали поліцейські.

«Ним виявився громадянин, який роками ухилявся від військового обліку. Після проходження понад 5 років тому строкової служби він жодного разу не з’явився до ТЦК та СП та не став на відповідний облік. Особа другого нападника встановлюється», – заявили в ТЦК.

Відкрите кримінальне провадження.

У військкоматі пояснили, що особовий склад ТЦК, включно з ротами охорони, укомплектований переважно військовими, які дістали поранення та втратили здоров’я на війні.

Постраждалий військовослужбовець захищав та звільняв Харківщину у складі 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка. Після поранення торік був переведений до роти охорони Індустріального РТЦК та СП Харкова.

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