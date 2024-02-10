На Харківщині почали рахувати диких тварин (фото звірів)

У мисливських угіддях Харківщини розпочався традиційний облік тварин.

Рахують звірів щорічно в першій декаді лютого, повідомили у Державній екологічній інспекції в Харківській області.

«Ці заходи мають на меті забезпечення раціонального та невиснажливого використання державного мисливського фонду області, отримання об’єктивних даних для біо-технічних заходів з підгодівлі мисливської фауни у наступному мисливському сезоні, а також встановлення реальної чисельності тварин на території мисливських угідь і проведення якісної профілактики для запобігання протиепізоотичному ризику на цих територіях», – йдеться у повідомленні.

Облік тварин не проводять на окупованих, прифронтових територіях та мінно-небезпечних зонах.