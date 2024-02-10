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На Харківщині почали рахувати диких тварин (фото звірів)

Суспільство 21:41   10.02.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині почали рахувати диких тварин (фото звірів) Фото: Держекоінспекція в Харківській області

У мисливських угіддях Харківщини розпочався традиційний облік тварин.

Рахують звірів щорічно в першій декаді лютого, повідомили у Державній екологічній інспекції в Харківській області.

«Ці заходи мають на меті забезпечення раціонального та невиснажливого використання державного мисливського фонду області, отримання об’єктивних даних для біо-технічних заходів з підгодівлі мисливської фауни у наступному мисливському сезоні, а також встановлення реальної чисельності тварин на території мисливських угідь і проведення якісної профілактики для запобігання протиепізоотичному ризику на цих територіях», – йдеться у повідомленні.

Облік тварин не проводять на окупованих, прифронтових територіях та мінно-небезпечних зонах.

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Фото: Держекоінспекція в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 21:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мисливських угіддях Харківщини розпочався традиційний облік тварин.".