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На Харьковщине начали считать диких животных (фото зверей)

Общество 21:41   10.02.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине начали считать диких животных (фото зверей) Фото: Госэкоинспекция в Харьковской области

В охотничьих угодьях Харьковской области начался традиционный учет животных.

Считают зверей ежегодно в первой декаде февраля, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

«Эти меры преследуют цель обеспечения рационального использования государственного охотничьего фонда области, получения объективных данных для био-технических мероприятий по подкормке охотничьей фауны в следующем охотничьем сезоне, а также установление реальной численности животных на территории охотничьих угодий и проведение качественной профилактики для предотвращения противоэпизоотического риска на этих территориях», — говорится в сообщении.

Учет животных не производится на оккупированных, прифронтовых территориях и минно-опасных зонах.

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Фото: Госэкоинспекция в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 21:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В охотничьих угодьях Харьковской области начался традиционный учет животных.".