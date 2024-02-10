На Харьковщине начали считать диких животных (фото зверей)
Фото: Госэкоинспекция в Харьковской области
В охотничьих угодьях Харьковской области начался традиционный учет животных.
Считают зверей ежегодно в первой декаде февраля, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.
«Эти меры преследуют цель обеспечения рационального использования государственного охотничьего фонда области, получения объективных данных для био-технических мероприятий по подкормке охотничьей фауны в следующем охотничьем сезоне, а также установление реальной численности животных на территории охотничьих угодий и проведение качественной профилактики для предотвращения противоэпизоотического риска на этих территориях», — говорится в сообщении.
Учет животных не производится на оккупированных, прифронтовых территориях и минно-опасных зонах.
Читайте также: «Можем уже их не увидеть»: как война меняет мир диких зверей на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дикие, животные, звери, считают, учет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине начали считать диких животных (фото зверей)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 21:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В охотничьих угодьях Харьковской области начался традиционный учет животных.".