На Харьковщине начали считать диких животных (фото зверей)

В охотничьих угодьях Харьковской области начался традиционный учет животных.

Считают зверей ежегодно в первой декаде февраля, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

«Эти меры преследуют цель обеспечения рационального использования государственного охотничьего фонда области, получения объективных данных для био-технических мероприятий по подкормке охотничьей фауны в следующем охотничьем сезоне, а также установление реальной численности животных на территории охотничьих угодий и проведение качественной профилактики для предотвращения противоэпизоотического риска на этих территориях», — говорится в сообщении.

Учет животных не производится на оккупированных, прифронтовых территориях и минно-опасных зонах.