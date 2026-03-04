Пора прятать зимние куртки: в экопарке проснулись медведи – весна близко

В экопарке под Харьковом рассказали, что их собственные синоптики утверждают: весна уже наступила.

Такой прогноз о приближающемся потеплении сделали, ведь в экопарке проснулись гималайские медведи.

Видео: Харьковский экопарк

«Весна таки пришла и они говорят, что лежать и спать уже некогда – солнышко светит, в воздухе пахнет теплом, а в берлоге дела сами себя точно не переделают. Поэтому нужно выходить, осматривать свою территорию и всем показывать, что режим «зима» выключен», – рассказали в экопарке.

И добавили: если проснулись медведи, то людям и подавно пора отходить от зимней спячки.