Пора прятать зимние куртки: в экопарке проснулись медведи – весна близко
В экопарке под Харьковом рассказали, что их собственные синоптики утверждают: весна уже наступила.
Такой прогноз о приближающемся потеплении сделали, ведь в экопарке проснулись гималайские медведи.
Видео: Харьковский экопарк
«Весна таки пришла и они говорят, что лежать и спать уже некогда – солнышко светит, в воздухе пахнет теплом, а в берлоге дела сами себя точно не переделают. Поэтому нужно выходить, осматривать свою территорию и всем показывать, что режим «зима» выключен», – рассказали в экопарке.
И добавили: если проснулись медведи, то людям и подавно пора отходить от зимней спячки.
4 марта 2026 в 10:55