«Весна началась с чуда»: на Харьковщине медики приняли роды в карете «скорой»
В КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» рассказали, что 3 марта медики приняли роды просто в авто «скорой».
Весна для медиков «началась с чуда», пишут в сообщении. 3 марта бригада экстренно приняла роды – родилась девочка.
«Бригада №810 в составе врача Ольги Олифиренко, парамедика Виктора Шапошникова и экстренного медицинского техника Артема Кашкарова спешила вместе с будущей мамой в больницу. Но иногда у жизни есть свои планы — маленькая пассажирка решила не ждать и очень спешила увидеть этот мир», – рассказали медики.
Поэтому первые минуты своей жизни девочка провела в авто скорой помощи. Роды прошли успешно, после чего – маму и ребенка доставили в областной клинический перинатальный центр. Там они уже находятся под наблюдением врачей.
«Желаем маме сил, спокойствия и быстрого восстановления, а маленькой девочке – крепкого здоровья, счастливой судьбы и солнечного детства. Пусть ее жизнь будет светлой и теплой, как первые дни этой весны», – добавили медики.
Дата публикации материала: 4 марта 2026 в 10:26