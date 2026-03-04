«Весна началась с чуда»: на Харьковщине медики приняли роды в карете «скорой»

В КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» рассказали, что 3 марта медики приняли роды просто в авто «скорой».

Весна для медиков «началась с чуда», пишут в сообщении. 3 марта бригада экстренно приняла роды – родилась девочка.

«Бригада №810 в составе врача Ольги Олифиренко, парамедика Виктора Шапошникова и экстренного медицинского техника Артема Кашкарова спешила вместе с будущей мамой в больницу. Но иногда у жизни есть свои планы — маленькая пассажирка решила не ждать и очень спешила увидеть этот мир», – рассказали медики.

Поэтому первые минуты своей жизни девочка провела в авто скорой помощи. Роды прошли успешно, после чего – маму и ребенка доставили в областной клинический перинатальный центр. Там они уже находятся под наблюдением врачей.

«Желаем маме сил, спокойствия и быстрого восстановления, а маленькой девочке – крепкого здоровья, счастливой судьбы и солнечного детства. Пусть ее жизнь будет светлой и теплой, как первые дни этой весны», – добавили медики.