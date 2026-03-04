Как будут отключать свет сегодня в Харьковской области – графики
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В АО «Харьковоблэнерго» предупредили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, сегодня, 4 марта, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 08:00-09:00; 16:00-19:30
1.2 08:00-09:00; 16:00-19:30
2.1 08:00-09:00; 12:30-19:30
2.2 08:00-09:00; 16:00-19:30
3.1 09:00-12:30; 20:00-23:00
3.2 09:00-12:30; 16:00-20:00
4.1 09:00-12:30; 20:00-23:00
4.2 09:00-12:30; 20:00-23:00
5.1 12:30-16:00; 23:00-24:00
5.2 12:30-16:00
6.1 10:00-16:00; 23:00-24:00
6.2 12:30-16:00; 23:00-24:00
Список адресов с очередями — здесь.
