Как будут отключать свет сегодня в Харьковской области – графики

Происшествия 09:51   04.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Как будут отключать свет сегодня в Харьковской области – графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» предупредили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, сегодня, 4 марта, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. 

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 08:00-09:00; 16:00-19:30

1.2 08:00-09:00; 16:00-19:30

2.1 08:00-09:00; 12:30-19:30

2.2 08:00-09:00; 16:00-19:30

3.1 09:00-12:30; 20:00-23:00

3.2 09:00-12:30; 16:00-20:00

4.1 09:00-12:30; 20:00-23:00

4.2 09:00-12:30; 20:00-23:00

5.1 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 12:30-16:00

6.1 10:00-16:00; 23:00-24:00

6.2 12:30-16:00; 23:00-24:00

Список адресов с очередями — здесь.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
