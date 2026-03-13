Как будут отключать свет в Харьковской области 14 марта — график

Общество 19:55   13.03.2026
Елена Нагорная
Фото: Харьковоблэнерго/Telegram

Опубликован график отключений света в Харьковской области на субботу, 14 марта.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 17:00 до 22:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.2 18:00-21:00
3.2 21:00-22:00
5.1 17:00-18:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 17:00 до 23:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, несмотря на энергодецентрализацию, эта зима стала для Харькова самой тяжелой из-за интенсивных российских ударов на фоне давно невиданных морозов. Каким путем городу двигаться дальше? Профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко в интервью МГ «Объектив» высказал мнение, что нужно стремиться не к полной автономности каждого дома, что является самым дорогостоящим сценарием, а к повышению их энергоэффективности.

Читайте также: Какой будет погода в субботу: прогноз по Харькову и области на 14 марта

Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: даты и адреса
Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: даты и адреса
13.03.2026, 14:17
Новости Харькова — главное 13 марта: трагедия на льду, “прилет” возле автобуса
Новости Харькова — главное 13 марта: трагедия на льду, “прилет” возле автобуса
13.03.2026, 19:30
Гибель детей на водоеме в Харькове: прокуроры пришли с проверкой в общежитие
Гибель детей на водоеме в Харькове: прокуроры пришли с проверкой в общежитие
13.03.2026, 19:16
Спас детей на водоеме в Харькове: мужчину наградил Терехов, что говорит герой
Спас детей на водоеме в Харькове: мужчину наградил Терехов, что говорит герой
13.03.2026, 16:50
«Искандер» ударил рядом с автобусом на Харьковщине: погибшие и пострадавшие
«Искандер» ударил рядом с автобусом на Харьковщине: погибшие и пострадавшие
13.03.2026, 12:54
В «Харьковзеленстрое» объяснили, как будут тратить 110 млн грн на озеленение
В «Харьковзеленстрое» объяснили, как будут тратить 110 млн грн на озеленение
13.03.2026, 20:45

Новости по теме:

10.03.2026
Как будут отключать свет на Харьковщине 11 марта – график
07.03.2026
Как будут отключать свет в Харьковской области 8 марта – график
06.03.2026
Как 7 марта будут отключать свет в Харькове и области: график
04.03.2026
В Харькове и области ввели аварийные отключения света
01.03.2026
Как 1 марта будут отключать свет в Харькове и области: графики


