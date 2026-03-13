Як вимикатимуть світло в Харківській області 14 березня — графік

Суспільство 19:55   13.03.2026
Олена Нагорна
Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на суботу, 14 березня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 17:00 до 22:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.2 18:00-21:00
3.2 21:00-22:00
5.1 17:00-18:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 17:00 до 23:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, попри заходи з енергодецентралізації ця зима стала для Харкова найважчою через інтенсивні російські удари на тлі давно небачених морозів. Яким шляхом місту рухатись далі? Професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив думку, що потрібно прагнути не повної автономності кожного будинку, що є найдорожчим сценарієм, а підвищення їхньої енергоефективності.

Якщо вам цікава новина: «Як вимикатимуть світло в Харківській області 14 березня — графік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на суботу, 14 березня.".