Якою буде погода в суботу: прогноз по Харкову та області на 14 березня
У суботу, 14 березня, у Харкові та області буде малохмарно.
У Харкові вночі температура становитиме від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 12 до 14 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 11 до 16 тепла.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
14 та 15 березня суха сонячна погода переважатиме по всій Україні, пише синоптикиня Наталка Діденко. Надалі, згідно з її прогнозом, очікується подальше поступове зниження температури повітря.
- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2026 в 19:43;