Якою буде погода в суботу: прогноз по Харкову та області на 14 березня

Погода 19:43   13.03.2026
Олена Нагорна
У суботу, 14 березня, у Харкові та області буде малохмарно.

У Харкові вночі температура становитиме від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 12 до 14 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 11 до 16 тепла.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

14 та 15 березня суха сонячна погода переважатиме по всій Україні, пише синоптикиня Наталка Діденко. Надалі, згідно з її прогнозом, очікується подальше поступове зниження температури повітря.

  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2026 в 19:43;

