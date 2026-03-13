Сьогодні 13 березня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні – Всесвітній день сну. 13 березня 2020 року в США сталося резонансне вбивство поліціянтами 26-річної Бріони Тейлор під час обшуку. У 1961-му в Києві сталася Куренівська трагедія. У 1938-му в СРСР російську мову зробили обов’язковою для вивчення в школах усіх республік. Цього ж дня завершився аншлюс Австрії. У 1887-му 15-річний Честер Грінвуд отримав патент на хутряні навушники. У 1881-му народовольці смертельно поранили російського імператора Алєксандра II. У 1848-му почалося повстання у Відні, що переросло в революцію в Австрійській імперії. У 1809-му стався держпереворот у Швеції. У 1781-му відкрили сьому планету Сонячної системи – Уран.

Свята та пам’ятні дати 13 березня

Сьогодні – Всесвітній день сну. Він припадає на п’ятницю перед весняним рівноденням. Цього року весняне рівнодення буде також у п’ятницю, але за тиждень – 20 березня. Втім організатори заходів до Всесвітнього дня сну анонсували подію на 13-те.

Також сьогодні: Всесвітній день обізнаності про ендометріоз, День коштовностей, Міжнародний день перемоги кожної дівчини, День хутряних навушників, День Кена, Всесвітній день білого вина Рислінг.

13 березня в історії

13 березня 1781 року відкрили сьому планету Сонячної системи – Уран. Докладніше.

13 березня 1809 року у Швеції відбувся державний переворот, внаслідок якого країна відмовилася від абсолютизму. Докладніше.

13 березня 1848 року почалося повстання у Відні, що переросло в революцію в Австрійській імперії. Докладніше.

13 березня 1881 року в Санкт-Петербурзі смертельно поранили російського імператора Алєксандра II. Бомбу для цього замаху виготовив українець Микола Кибальчич. Докладніше.

13 березня 1887 року, згідно з поширеною версією, 15-річний американський підліток Честер Грінвуд отримав патент на хутряні навушники. Докладніше.

13 березня 1938 року в СРСР вийшла постанова Раднаркому та ЦК №324 “Про обов’язкове вивчення російської мови в школах національних республік та областей”. Докладніше.

13 березня 1938 року завершено аншлюс (приєднання до Німеччини) Австрії. Докладніше.

13 березня 1961 року в Києві сталася Куренівська трагедія – техногенна катастрофа, яка забрала, за різними даними, до 1500 життів. Докладніше.

13 березня 2020 року в США сталося вбивство поліціянтами 26-річної Бріони Тейлор – чорношкірої медсестри екстреної допомоги. Її смерть спровокувала масові протести. Історія справді була кричущою. Вона сталася в місті Луїсвіллі штату Кентуккі. Посеред ночі поліціянти в цивільному одязі вибили двері до квартири Бріони. Дівчина та її хлопець Кеннет Волкер у цей час спали. Прокинувшися від гуркоту, Волкер вирішив, що до будинку вриваються бандити – та вистрілив у бік звуку зі своєї зброї (яка належала йому на законних підставах). Куля поранила в ногу сержанта Джонатана Меттінглі. У відповідь він і два офіцери (Майлз Косгроув та Бретт Генкінсон) відкрили хаотичну стрілянину. Експерти згодом нарахували 32 кулі (частина з них опинилась у сусідніх квартирах та на вулиці, розбивши вікна). Шість куль дісталися Бріоні Тейлор. Вона загинула на місці. А її хлопець, який вистрілив першим, дивом вижив і давав свідчення в цій справі. Як з’ясувалося, до квартири Тейлор поліція прийшла не просто так. Офіцери мали ордер на обшук, виданий судом у справі про наркоторгівлю. Підозрюваним був колишній Бріони, з яким вона розійшлася приблизно за місяць до трагедії.

“Вона мала багаторічні стосунки з двічі засудженим наркоторговцем, слід якого привів поліцію до її дверей тієї фатальної ночі”, – писало про ті події видання “The New Yourk Times”.

Попри те, що причини для обшуку поліція мала, надалі журналісти з’ясували чимало щодо порушень, яких припустилися правоохоронці. Так, спостереження за квартирою вели явно неякісно, ​​адже поліціянти виявилися неготовими до того, що Бріонна буде вдома не одна. Вони не розмістили поруч автівку “швидкої”, що є нормою для таких ситуацій. Також були суперечки про те, чи офіцери оголосили, що вони з поліції, коли ламали двері.

“Хоча департамент отримав схвалення суду на “вхід без стуку” для пошуку доказів: наркотиків або грошей, отриманих від незаконного обігу наркотиків, перед рейдом накази були змінені на “стук і оголошення”, що означало, що поліція мала представити себе. Поліціянти стверджували, що оголошували; пан Вокер каже, що нічого не чув. В інтерв’ю майже з десятком сусідів лише одна людина сказала, що чула, як поліціянти один раз крикнули “Поліція!” – писала NYT.

Наркотиків у квартирі не виявили. А той факт, що вбивцями чорношкірої Бріони стали три білих офіцери поліції, спровокував подальші расові протести та численні заяви політиків та селебріті.

“Бріона Тейлор з того часу стала іконою, а її фігура – символом поліцейського насильства та расової несправедливості. Мішель Обама та Камала Гарріс згадали її ім’я під час своїх виступів на з’їзді Демократичної партії. Опра Вінфрі вперше відмовилася від обкладинки свого журналу, щоб представити молоду темношкіру жінку, та оплатила розміщення білбордів з її зображенням по всьому Луїсвіллу. Бейонсе закликала до кримінального переслідування трьох білих офіцерів, які відкрили вогонь. Зірки NBA, включаючи Леброна Джеймса, присвятили післяматчеві інтерв’ю тому, щоб її ім’я з’являлося в новинах”, – відзначали журналісти.

Спочатку такий резонанс призвів до звільнення одного з поліціянтів – Бретта Генкінсона. Йому висунули звинувачення за трьома статтями (але не у вбивстві, а у створенні небезпеки – через те, що кулі потрапили в сусідні приміщення, де знаходилися люди). Двох інших поліціянтів навіть не судили – генпрокурор одразу визнав, що вони мали право відкрити вогонь у відповідь. Генкінсона судили та виправдали за всіма пунктами в березні 2022 року. Єдиний реальний висновок, який із цієї трагедії зробили в Луїсвіллі, – заборонили ордери на арешт “без стуку” (тобто без оголошення, що в квартиру вдирається поліція). Відповідний закон, який отримав назву “Закон Бріони”, затвердила рада метрополії Луїсвілла у 2020 році. Сім’ї загиблої виплатили компенсацію – 12 млн доларів.

Церковне свято 13 березня

13 березня – перенесення мощей святителя Никифора, Патріарха Константинопольського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 13 березня стелиться туман, то літо буде дощовим.

Якщо повернулися гуси та жайворонки – швидко потепліє.

Що не можна робити 13 березня

Не можна ходити в ліс.

Не можна дівчатам до 14 років стригти волосся.