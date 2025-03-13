Сьогодні 13 березня: яке свято та день в історії

13 березня 1781 року відкрили сьому планету Сонячної системи – Уран. У 1809-му стався держпереворот у Швеції. У 1881-му народовольці смертельно поранили російського імператора Алєксандра II. У 1848-му почалося повстання у Відні, що переросло в революцію в Австрійській імперії. У 1887-му 15-річний Честер Грінвуд отримав патент на хутряні навушники. У 1938-му в СРСР російську мову зробили обов’язковою для вивчення в школах усіх республік. Цього ж дня завершився аншлюс Австрії. У 1961-му в Києві сталася Куренівська трагедія.

Свята та пам’ятні дати 13 березня

13 березня – Міжнародний день шкільного харчування та Всесвітній день нирки (обидва відзначають у другий четвер березня).

Також сьогодні: День коштовностей, Міжнародний день перемоги кожної дівчини, День хутряних навушників, Всесвітній день поінформованості про ендометріоз, Всесвітній день білого вина Рислінг, День Кена.

13 березня в історії

13 березня 1781 року відкрили сьому планету Сонячної системи – Уран. Докладніше.

13 березня 1809 року у Швеції відбувся державний переворот, внаслідок якого країна відмовилася від абсолютизму. Докладніше.

13 березня 1848 року почалося повстання у Відні, що переросло в революцію в Австрійській імперії. Докладніше.

13 березня 1881 року в Санкт-Петербурзі смертельно поранили російського імператора Алєксандра II. Бомбу для цього замаху виготовив українець Микола Кибальчич. Докладніше.

13 березня 1887 року, згідно з поширеною версією, 15-річний американський підліток Честер Грінвуд отримав патент на хутряні навушники. А після цього забезпечив роботою мешканців свого міста на найближчі 60 років. У цій історії є як правда, так і вигадка, повідомляють автори “Smithsonian Magazine” – тижневика американського Смітсонівського інституту.

Легенда така. Грінвуд любив кататися на ковзанах на ставках свого міста Фармінгтон у штаті Мен. Однак не міг довго залишатися на льоду, адже мав алергію на вовняні шапки, а без них мерзли вуха. Тож хлопець знайшов вихід. Він попросив бабусю пришити чи подушечки з хутра бобра, чи фланель на дротяний обруч із двома кільцями на кінцях (версії, що саме пришили, різняться). Спочатку над хлопцем із цією незрозумілою конструкцією на голові посміювалися однолітки, але поступово ідея почала подобатися та поширюватися. Надалі Честер удосконалив конструкцію, запатентував її, а згодом створив фабрику, яка забезпечила роботою жителів Фармінгтона.

“Це мила історія, але, як пише Метт Гонгольц-Гетлінг, Грінвуд не зовсім винайшов навушники. “Це не перший навушник. Це покращений навушник”, – сказав йому патентний агент Денніс Гашко. Справжньою інновацією Грінвуда та причиною, за якою він отримав патент, була V-подібна поворотна петля, яка щільно притискала навушники до вуха, сказав Гашко”, – зазначили в Smithsonian Magazine.

Проте вся частина історії щодо роботи для городян – чиста правда. Фабрика Грінвуда стала головним роботодавцем міста. А масштаби її виробництва можна оцінити, виходячи з таких даних: у найвдалішому 1936 році тут виробили понад 400 тисяч пар навушників. Правда ще й у тому, що протягом життя Честер Грінвуд заробляв далеко не на єдиному своєму винаході. Він отримав понад 100 патентів. У день народження винахідника, 4 грудня, у його рідному Фармінгтоні досі відзначають День Честера Грінвуда.

13 березня 1938 року в СРСР вийшла постанова Раднаркому та ЦК №324 “Про обов’язкове вивчення російської мови в школах національних республік та областей”. Докладніше.

13 березня 1938 року завершено аншлюс (приєднання до Німеччини) Австрії. Докладніше.

13 березня 1961 року в Києві сталася Куренівська трагедія – техногенна катастрофа, яка забрала, за різними даними, до 1500 життів. Докладніше.

Церковне свято 13 березня

13 березня – перенесення мощей святителя Никифора, Патріарха Константинопольського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 13 березня стелиться туман, то літо буде дощовим.

Якщо повернулися гуси та жайворонки – швидко потепліє.

Що не можна робити 13 березня

Не можна ходити в ліс.

Не можна дівчатам до 14 років стригти волосся.