Сегодня 13 марта: какой праздник и день в истории

13 марта 1781 открыли седьмую планету Солнечной системы – Уран. В 1809-м произошел госпереворот в Швеции. В 1881-м народовольцы смертельно ранили российского императора Александра II. В 1848-м началось восстание в Вене, переросшее в революцию в Австрийской империи. В 1887-м 15-летний Честер Гринвуд получил патент на меховые наушники. В 1938-м в СССР русский язык сделали обязательным для изучения в школах всех республик. В этот же день завершился аншлюс Австрии. В 1961-м в Киеве произошла Куреневская трагедия.

Праздники и памятные даты 13 марта

13 марта – Международный день школьного питания и Всемирный день почки (оба отмечают во второй четверг марта).

Также сегодня: День драгоценностей, Международный день победы каждой девушки, День меховых наушников, Всемирный день осведомленности об эндометриозе, Всемирный день белого вина Рислинг, День Кена.

13 марта в истории

13 марта 1781 года открыли седьмую планету Солнечной системы – Уран. Подробнее.

13 марта 1809 года в Швеции произошел государственный переворот, в результате которого страна отказалась от абсолютизма. Подробнее.

13 марта 1848 года началось восстание в Вене, переросшее в революцию в Австрийской империи. Подробнее.

13 марта 1881 года в Санкт-Петербурге смертельно ранили российского императора Александра II. Бомбу для этого покушения изготовил украинец Николай Кибальчич. Подробнее.

13 марта 1887 года, согласно распространенной версии, 15-летний американский подросток Честер Гринвуд получил патент на меховые наушники. А после этого обеспечил работой жителей своего города на ближайшие 60 лет. В этой истории есть и правда, и вымысел, сообщают авторы Smithsonian Magazine – еженедельника американского Смитсоновского института.

Легенда такова. Гринвуд любил кататься на коньках на прудах своего города Фармингтон в штате Мэн. Однако не мог долго оставаться на льду, ведь страдал от аллергии на шерстяные шапки, а без них мерзли уши. Так что парень нашел выход. Он попросил бабушку пришить то ли подушечки из меха бобра, то ли фланель на проволочный обруч с двумя кольцами на концах (версии, что именно пришили, разнятся). Сначала над парнем с этой непонятной конструкцией на голове посмеивались сверстники, но постепенно идея начала нравиться и распространяться. В дальнейшем Честер усовершенствовал конструкцию, запатентовал ее, а затем создал фабрику, которая обеспечила работой жителей Фармингтона.

«Это милая история, но, как пишет Мэтт Гонгольц-Гетлинг, Гринвуд не совсем изобрел наушники. «Это не первый наушник. Это улучшенный наушник», – сказал ему патентный агент Деннис Гашко. Настоящей инновацией Гринвуда и причиной, по которой он получил патент, была V-образная поворотная петля, плотно прижимавшая наушники к уху, сказал Гашко», — отметили в Smithsonian Magazine.

Однако вся часть истории, касающаяся работы для горожан – чистая правда. Фабрика Гринвуда стала основным работодателем города. А масштабы ее производства можно оценить, исходя из следующих данных: в самом удачном 1936 году здесь произвели более 400 тысяч пар наушников. Правда еще и в том, что в течение жизни Честер Гринвуд зарабатывал далеко не на единственном своем изобретении. Он получил более 100 патентов. В день рождения изобретателя, 4 декабря, в его родном Фармингтоне до сих пор ежегодно отмечают День Честера Гринвуда.

13 марта 1938 года в СССР вышло постановление Совнаркома и ЦК №324 «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей». Подробнее.

13 марта 1938 года завершен аншлюс (присоединение к Германии) Австрии. Подробнее.

13 марта 1961 года в Киеве произошла Куреневская трагедия — техногенная катастрофа, унесшая, по разным данным, до 1500 жизней. Подробнее.

Церковный праздник 13 марта

13 марта – перенос мощей святителя Никифора, Патриарха Константинопольского. Подробнее.

Народные приметы

Если 13 марта туман, то лето будет дождливым.

Если вернулись гуси и жаворонки – быстро потеплеет.

Что нельзя делать 13 марта

Нельзя ходить в лес.

Нельзя девушкам до 14 лет стричь волосы.